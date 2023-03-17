Слуцкий сравнил Пиняева со звездой «Реала» Винисиусом

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий оценил выступления полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

По словам специалиста, 19-летний хавбек обладает огромным потенциалом, однако, ему следует отработать некоторые детали.

«Пиняев – наш самый яркий молодой игрок. У него есть ограничения, странно, если бы их не было. Пока для меня Сергей – российский Винисиус со всеми плюсами и минусами. Огромное количество ярких индивидуальных качеств, но периодически неправильная оценка эпизодов.

Учитывая возраст Пиняева, у него есть все шансы стать из Винисиуса Антуаном Гризманном», – заявил Слуцкий в эфире YouTube-канала

Нынешний сезон Пиняев начинал в «Крыльях Советов», а зимой 2023-го футболист подписал контракт с «Локо». В текущей кампании РПЛ хавбек провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.