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Слуцкий сравнил Пиняева со звездой «Реала» Винисиусом

Однако, специалист подчеркнул, что игроку «Локо» есть над чем работать.
17 марта 2023 21:42
автор: Артур Гичунцев

Бывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий оценил выступления полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

По словам специалиста, 19-летний хавбек обладает огромным потенциалом, однако, ему следует отработать некоторые детали.

«Пиняев – наш самый яркий молодой игрок. У него есть ограничения, странно, если бы их не было. Пока для меня Сергей – российский Винисиус со всеми плюсами и минусами. Огромное количество ярких индивидуальных качеств, но периодически неправильная оценка эпизодов.

Учитывая возраст Пиняева, у него есть все шансы стать из Винисиуса Антуаном Гризманном», – заявил Слуцкий в эфире YouTube-канала

Нынешний сезон Пиняев начинал в «Крыльях Советов», а зимой 2023-го футболист подписал контракт с «Локо». В текущей кампании РПЛ хавбек провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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