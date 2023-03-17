Во Франции объяснили, почему Месси досрочно покинул тренировку «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце, поэтому досрочно покинул сегодняшнюю тренировку. Об этом пишут французские СМИ.

Ранее сообщалось, что 35-летний нападающий покинул занятия из-за ссоры с главным тренером команды Кристофом Гальтье.

По некоторым данным, звездному футболисту не понравился вариант игры, предложенный наставником, и он решил уйти с тренировки. Французский специалист пытался отговорить нападающего, однако, тот был непреклонен.

Последнее время вокруг Месси ходят разные слухи: так, в Испании уверяют, что его отец, Хорхе Месси, прилетал в столицу Каталонии и обсуждал возвращение сына в «Барселону». Кроме того, Месси-старший ездил в Саудовскую Аравию и обсуждал возможное подписание контракт с местным клубом.