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«ПСЖ» и «Реал» претендуют на Холанда, французы готовы заплатить за трансфер 200 млн евро

В случае подписания норвежца парижане избавятся от Лионеля Месси.
18 марта 2023 09:57
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попал в сферу интересов «Реала» и «ПСЖ». Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, французский гранд готов выложить за нападающего 200 млн евро. Отмечается, что его переход может повлиять на положение Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Не исключено, что «ПСЖ» продаст обоих футболистов в случае подписания норвежского бомбардира.

«Сливочные», в свою очередь, рассматривают Холанда как альтернативу форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе. Последний, как пишет пресса, до сих пор не определился со своим будущим.

Напомним, Эрлинг Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии», а сумма трансфера составила 60 млн евро.

В нынешнем сезоне он провел 36 матчей, забил 39 голов и отдал 5 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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