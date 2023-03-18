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Иванов – о вызове Помазуна в сборную России: Илья – один из лучших вратарей РПЛ. Будем ждать дебюта

В нынешнем сезоне РПЛ вратарь пропустил 30 мячей и оформил 3 «сухаря».
18 марта 2023 10:54
автор: Артур Гичунцев

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на вызов Ильи Помазуна в сборную России. По словам функционера, вратарь показывает достойную игру и заслуживает приглашения в главную команду страны.

«Помазун сейчас – один из лучших вратарей Лиги, он заслужил вызов в сборную. Илья очень много работал, чтобы выйти на этот уровень. Конечно, будем ждать дебюта за национальную команду, но уже хорошо, что он съездит туда, почувствует атмосферу. Даже если не сыграет – ничего страшного. Эта поездка укрепит его уверенность в своих силах», – заявил Иванов для «РБ-Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ 26-летний Помазун, принадлежащий ЦСКА, провел 18 матчей и пропустил 30 мячей. Также на его счету 3 «сухаря».

Добавим, что помимо Помазуна в сборную России вызваны Сергей Песьяков («Ростов»), Матвей Сафонов («Краснодар»), а также Александр Селихов («Спарак»).

источник: «РБ-Спорт»
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