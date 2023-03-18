Сын Марадоны о Кварацхелии: Хочу, чтоб он получил 10-й номер. Квара – большой игрок, он очень силен

Диего Марадона-младший, сын легендарного футболиста сборной Аргентины, выразил мнение, что полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия заслужил право выступать под 10-м номером.

«10-й номер для Кварацхелии? Повторяю то, что я говорил об Инсинье. Тогда я надеялся, что десятка достанется ему, теперь я хочу, чтобы ее когда-нибудь получил нынешний 77-й номер. Квара – большой игрок, он очень силен, но десятка ко многому обязывает», – сказал сын легендарного нападающего итальянским СМИ.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия, известный в России по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин», провел 28 матчей и забил 13 голов. Также на его счету 15 голевых передач. Некоторые болельщики «Наполи» начали назвать грузинского вингера Кварадоной.