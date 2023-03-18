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Манчини огласил заявку сборной Италии на матчи отбора Евро-2024

Команде предстоит сыграть с Англией и Мальтой.
18 марта 2023 12:32
автор: Артур Гичунцев

23 марта сборная Италии сыграет с командой Англии в матче квалификации Евро-2024. Через три дня подопечные Роберто Манчини встретятся с коллективом из Мальты.

Сегодня, 18-го числа, стал известен состав итальянской сборной на грядущие поединки. Отметим, что впервые вызов в сборную получили аргентинский нападающий Ретеги («Тигре»), имеющий итальянские корни, а также вратарь Владимиро Фальконе («Сампдория») и защитник Алессандро Буонджорно («Торино»).

Полная заявка выглядит так:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Владимиро Фальконе («Лечче»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»);

Защитники: Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессио Романьоли («Лацио»), Джорджо Скальвини, Рафаэл Толои (оба – «Аталанта»), Леонардо Спинаццола («Рома»);

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Брайан Кристанте («Рома»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Жоржиньо («Арсенал»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»);

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Деньян Ньонто («Лидс»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Симоне Пафунди («Удинезе»), Маттео Политано («Наполи»), Матео Ретеги («Тигре», Аргентина), Джанлука Скамакка («Вест Хэм»).

источник: «Советский спорт»
Манчини огласил заявку сборной Италии на матчи отбора Евро-2024
Команде предстоит сыграть с Англией и Мальтой.
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