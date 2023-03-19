«Реал» претендует на полузащитника «Сельты» Вейгу

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт хавбека c «кельтами» рассчитан до лета 2026 года.

Как утверждает источник, 20-летний футболист входит в список интересов «Реала» и топ-клубов АПЛ. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за испанского полузащитника.

Добавим, что Вейга является воспитанником «Сельты». В нынешнем сезоне за испанский клуб он провел 29 матчей, забил девять голов и отдал три результативные передачи.