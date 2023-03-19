«Интер» – «Ювентус»: стартовые составы на центральный матч 27-го тура Серии А

«Интер» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата Италии.

«Интер»: Онана, Дюмфрис, Дармиан, де Врей, Ачерби, Димарко, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Лукаку, Мартинес.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Данило, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Соуле, Влахович.

Напомним, матч «Интер» – «Ювентус» пройдет 19 марта и начнется в 22.45 по Москве.

В нынешнем сезоне Серии А миланский клуб занимает 3-е место, набрав 50 очков. У «старой синьоры» – 38 очков и 7-я позиция.