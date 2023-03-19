ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Интер» – «Ювентус»: стартовые составы на центральный матч 27-го тура Серии А

Встреча начнется в 22.45 по Москве.
19 марта 2023 22:12
автор: Артур Гичунцев

«Интер» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч 27-го тура чемпионата Италии.

«Интер»: Онана, Дюмфрис, Дармиан, де Врей, Ачерби, Димарко, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Лукаку, Мартинес.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Данило, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Локателли, Фаджоли, Соуле, Влахович.

Напомним, матч «Интер» – «Ювентус» пройдет 19 марта и начнется в 22.45 по Москве.

В нынешнем сезоне Серии А миланский клуб занимает 3-е место, набрав 50 очков. У «старой синьоры» – 38 очков и 7-я позиция.

источник: «Советский спорт»
«Севилья» проиграла «Хетафе» в матче Ла Лиги
Встреча завершилась со счетом 0:2.
19.03.2023 22:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Интер» – «Ювентус»: стартовые составы на центральный матч 27-го тура Серии А
Встреча начнется в 22.45 по Москве.
19.03.2023 22:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «Реалом»
Встреча начнется в 23.00 мск.
19.03.2023 21:54
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гол Чалова принес победу ЦСКА в матче с «Зенитом»
Воспитанник армейцев стал автором единственного гола.
19.03.2023 21:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Манчестер Юнайтед» в большинстве победил «Фулхэм» в 1/4 финала Кубка Англии
Судья показал в матче три красные карточки футболистам «Фулхэма».
19.03.2023 21:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Бавария» осталась на втором месте чемпионата Германии, проиграв «Байеру»
«Бавария» осталась на втором месте чемпионата Германии, проиграв «Байеру»
Дортмундская «Боруссия» ушла на перерыв единоличным лидером.
19.03.2023 21:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Реал» назвал стартовый состав на матч с «Барселоной»
Встреча начнется в 23.00 мск.
19.03.2023 21:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«ПСЖ» уступил дома «Ренну»
«ПСЖ» уступил дома «Ренну»
Отрыв парижан в таблице в чемпионате Франции от остальных преследователей по-прежнему остается внушительным.
19.03.2023 21:01
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Балтика» упустила победу над «Акроном» в матче 23-го тура Первой лиги
Калининградский клуб продолжает лидировать в турнире.
19.03.2023 20:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
Защитник ЦСКА Дивеев получил травму в матче с «Зенитом», он вышел в РПЛ впервые с 17 сентября
Проблемы со здоровьем мешают надежде сборной России.
19.03.2023 20:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика