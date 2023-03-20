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«ПСЖ» не будет менять тренера до конца сезона

Тем не менее будущее Галтье находится под вопросом.
20 марта 2023 12:35
автор: Александр Евграфов

Руководство «Пари Сен-Жермена» не будет увольнять главного тренера команды Кристофа Галтье до конца сезона, сообщают французские СМИ. Однако будущее тренера отнюдь не безоблачное.

По данным источника, руководство клуба было очень недовольно вылетом парижан из Лиги чемпионов. А поражение «ПСЖ» от «Ренна» в матче 28-го тура только усложнило общее положение. Отрыв в чемпионате Франции сократился до семи очков.

Ранее сообщалось, что один из лидеров клуба Лионель Месси планирует покинуть «ПСЖ» после окончания сезона.

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