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«ПСЖ» готов заплатить за Кварацхелию 180 млн евро

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
20 марта 2023 18:27
автор: Артур Гичунцев

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, французский гранд готов выложить за трансфер футболиста 180 млн евро. Ожидается, что парижане сделают соответствующее предложение по окончании сезона.

Кварацхелии 22 года. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 голевых передач. Болельщики итальянского клуба уже прозвали его Кварадоной, а сын легендарного футболиста выразил мнение, что грузин должен выступать за «Наполи» под 10-м номером.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

источник: «Советский спорт»
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