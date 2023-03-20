«ПСЖ» готов заплатить за Кварацхелию 180 млн евро

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может перейти в «ПСЖ». Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, французский гранд готов выложить за трансфер футболиста 180 млн евро. Ожидается, что парижане сделают соответствующее предложение по окончании сезона.

Кварацхелии 22 года. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 голевых передач. Болельщики итальянского клуба уже прозвали его Кварадоной, а сын легендарного футболиста выразил мнение, что грузин должен выступать за «Наполи» под 10-м номером.

Ранее сообщалось, что полузащитником интересуются «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».