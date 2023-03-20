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Кварацхелия опередил Бензема и Левандовски в списке претендентов на «Золотой мяч»

Первое место – за Лионелем Месси.
20 марта 2023 18:52
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вошел в первую десятку футболистов, претендующих на «Золотой мяч» по версии зарубежного интернет-портала. Он занял 6-ю позицию, опередив Карима Бензема (»Реал») и Роберта Левандовски (»Барселона»).

Лидером рейтинга оказался нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший чемпионат мира со сборной Аргентины. Второе место – у форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, а замкнул первую тройку нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.

Более подробный список выглядит так:

1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга – 1-й);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», ранее – 3-й);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», ранее – 2-й);

4. Виктор Осимхен («Наполи», ранее – 8-й);

5. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 5-й);

6. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 7-й);

7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 4-й);

8. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 6-й);

9. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 9-й);

10. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 12-й);

11. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 10-й);

12. Джуд Беллингем («Боруссия», ранее – 13-й);

13. Карим Бензема («Реал», ранее – 15-й);

14. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);

15. Неймар («ПСЖ», ранее – 11-й);

16. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее – 16-й);

17. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 17-й);

18. Гонсалу Рамуш («Бенфика», впервые в рейтинге);

19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 19-й);

20. Энцо Фернандес («Челси», ранее – 20-й).

источник: «Советский спорт»
Кварацхелия опередил Бензема и Левандовски в списке претендентов на «Золотой мяч»
Первое место – за Лионелем Месси.
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