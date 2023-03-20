Кварацхелия опередил Бензема и Левандовски в списке претендентов на «Золотой мяч»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия вошел в первую десятку футболистов, претендующих на «Золотой мяч» по версии зарубежного интернет-портала. Он занял 6-ю позицию, опередив Карима Бензема (»Реал») и Роберта Левандовски (»Барселона»).
Лидером рейтинга оказался нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, выигравший чемпионат мира со сборной Аргентины. Второе место – у форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, а замкнул первую тройку нападающий «Наполи» Виктор Осимхен.
Более подробный список выглядит так:
1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга – 1-й);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», ранее – 3-й);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», ранее – 2-й);
4. Виктор Осимхен («Наполи», ранее – 8-й);
5. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 5-й);
6. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 7-й);
7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», ранее – 4-й);
8. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 6-й);
9. Каземиро («Манчестер Юнайтед», ранее – 9-й);
10. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 12-й);
11. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 10-й);
12. Джуд Беллингем («Боруссия», ранее – 13-й);
13. Карим Бензема («Реал», ранее – 15-й);
14. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», ранее – 14-й);
15. Неймар («ПСЖ», ранее – 11-й);
16. Мартин Эдегор («Арсенал», ранее – 16-й);
17. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 17-й);
18. Гонсалу Рамуш («Бенфика», впервые в рейтинге);
19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 19-й);
20. Энцо Фернандес («Челси», ранее – 20-й).