Клозе уволен из австрийского «Альтаха»

«Альтах» принял решение расстаться с главным тренером команды Мирославом Клозе. По словам директора клуба Георга Фештетича, команде нужен новый импульс на фоне провального выступления в чемпионате Австрии.

«У Мирослава есть все предпосылки, чтобы добиться больших успехов в качестве тренера. Хочу выразить ему благодарность за сотрудничество, в котором интересы клуба всегда были в центре внимания», – добавил функционер в беседе с немецкими СМИ.

Напомним, 44-летний Клозе возглавил команду летом 2022 года. В данный момент «Альтах» занимает последнее, 12-е место в австрийской Бундеслиги, набрав 17 очков.