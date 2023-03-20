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Бускетс решил обдумать предложение «Барселоны» о продлении контракта

Нынешний договор истекает летом 2023 года.
Бускетс решил обдумать предложение «Барселоны» о продлении контракта
20 марта 2023 22:06
автор: Артур Гичунцев
автор фото: AFLO

Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс может продлить контракт с клубом.

Как сообщают испанские СМИ, полузащитник намерен тщательно изучить предложение руководства во время паузы на матчи национальных сборных.

По некоторым данным, каталонцы предложили игроку соглашение по схеме «1+1». Футболист хотел бы остаться в команде, так как не хочет менять обстановку. При этом он не исключает своего ухода в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Бускетс интересен «Интеру-Майами» и «Аль-Насру». Арабский клуб якобы готов заплатить хавбеку 36 млн евро за два сезона.

источник: «Советский спорт»
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