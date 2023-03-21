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«ПСЖ» планирует пригласить Моуринью на пост главного тренера, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Парижане ищут замену Кристофу Галтье.
21 марта 2023 10:13
автор: Александр Шульгин

Руководство французского «ПСЖ» планирует пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

По информации зарубежной прессы, клубные боссы уверены, что португальский специалист поможет «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, действующий контракт Моуринью с итальянской «Ромой» истекает в июне 2024 года.

Ранее появилась информация, что Галтье готовы простить вылет из Лиги чемпионов и отправят в отставку только в том случае, если команда провалит финиш в национальном первенстве и упустит первое место.

Сейчас «ПСЖ» уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя - «Марсель» на семь очков.

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