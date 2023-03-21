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«Тоттенхэм» готов продать Кейна, но при одном условии

Лондонцы не теряют надежды сохранить игрока.
21 марта 2023 11:01
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может покинуть команду по окончании сезона. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По данным источника, лондонцы готовы расстаться с футболистом, если за него заплатят 100 млн фунтов одним траншем.

Отмечается, что «шпоры» уже сообщили об этом руководству «МЮ», так как «красные дьяволы» по-прежнему претендуют игрока.

В «Тоттенхэме» надеются, что эти условия спугнут не только «МЮ», но и другие клубы, интересующиеся футболистом.

Ранее сообщалось, что 29-летний Кейн также привлек внимание «Реала» и «Баварии». В нынешнем сезоне лидер лондонцев провел в АПЛ 28 матчей, забил 21 гол и отдал 2 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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