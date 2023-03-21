Защитник «Сочи» Макарчук покинул расположение сборной России

Пресс-служба сборной России объявила об отъезде защитника «Сочи» Артема Макарчука. Футболист вынужден пропустить сбор команды из-за проблем со здоровьем.

«По согласованию с медицинским штабом ФК «Сочи» в связи вирусной инфекцией принято решение отпустить игрока в расположение клуба», – заявил врач сборной России Владимир Хайтин.

В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний Макарчук провел 19 матчей и отдал 5 голевых передач.

Что касается сборной России, то 23 марта команда Валерия Карпина сыграет в товарищеском матче с Ираном. Встреча пройдет в Тегеране и начнется в 20.00 мск.