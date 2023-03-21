Канселу может перейти в «Барселону»

Защитник «Манчестер Сити»» Жоау Канселу, выступающий на правах аренды за «Баварию», привлек внимание «Барселоны». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг.

По его данным, в немецком клубе разочарованы игрой футболиста и, скорее всего, не будут выкупать его у «горожан».

Португалец, у которого конфликт с главным тренером «МС» Хосепом Гвардиолой, не горит желанием возвращаться в Англию. Этим и хочет воспользоваться «Барселона», которая ищет флангового защитника.

Напомним, Канселу 28 лет. Он уже выступал в чемпионате Испании за «Валенсию». В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 35 матчей, забил 3 гола и отдал 9 голевых передач.