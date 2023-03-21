Евгений Мележиков: Мешков искренне извинился перед «Спартаком»

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о подробностях встречи с представителями судейского корпуса.

Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что красно-белые выставляют беседу, как «вызов арбитров на ковер».

«Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше «продолжить игру». Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. Тем не менее Мешков сам извинился и сделал это очень искренне — тронуло», — цитирует Мележикова журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место с 40 очками.