ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Евгений Мележиков: Мешков искренне извинился перед «Спартаком»

Судьи встретились с тренерами красно-белых.
21 марта 2023 14:35
автор: Александр Поволоцкий

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о подробностях встречи с представителями судейского корпуса.

Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев заявил, что красно-белые выставляют беседу, как «вызов арбитров на ковер».

«Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше «продолжить игру». Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. Тем не менее Мешков сам извинился и сделал это очень искренне — тронуло», — цитирует Мележикова журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Напомним, что «Спартак» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место с 40 очками.

источник: «Советский спорт»
«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «Монако»
Монегаски оценивают футболиста в 50 миллионов евро.
21.03.2023 14:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Евгений Мележиков: Мешков искренне извинился перед «Спартаком»
Судьи встретились с тренерами красно-белых.
21.03.2023 14:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Глава департамента судейства РФС рассказал о встрече с тренерским штабом «Спартака»
Отечественный специалист остался доволен общением с представителями красно-белых.
21.03.2023 14:18
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Валерий Карпин: Решат поменять тренера, значит, так надо. Кто-то держится за это место?
Контракт специалиста с национальной командой рассчитан до 2024 года.
21.03.2023 14:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Стало известно, кто будет защищать ворота сборной России в матчах против Ирана и Ирака
Тренерский штаб национальной команды определился с вратарями на предстоящие товарищеские игры.
21.03.2023 13:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
Суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов
Спойлер: эта команда выступает в АПЛ.
21.03.2023 13:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Ходжсон вернулся в «Кристал Пэлас», став самым возрастным тренером в истории АПЛ
Ходжсон вернулся в «Кристал Пэлас», став самым возрастным тренером в истории АПЛ
Английскому специалисту 75 лет.
21.03.2023 12:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Слуцкий назвал причины поражения «Спартака» от «Оренбурга»
Красно-белые потеряли важные очки в чемпионской гонке с «Зенитом».
21.03.2023 12:47
Футбол
автор: Александр Шульгин
Карпин рассказал, при каких условиях вернет Дзюбу в сборную России
Карпин рассказал, при каких условиях вернет Дзюбу в сборную России
34-летний форвард ни разу не играл за национальную команду при Карпине.
21.03.2023 12:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Канселу может перейти в «Барселону»
Канселу может перейти в «Барселону»
В январе португалец покинул «Манчестер Сити» и стал игроком «Баварии».
21.03.2023 12:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика