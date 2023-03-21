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Дешам подтвердил назначение Мбаппе новым капитаном сборной Франции

Ранее повязка была на футболке вратаря.
21 марта 2023 17:40
автор: Александр Поволоцкий

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе назначен новым капитаном сборной Франции.

Эту информацию, ранее опубликованную в СМИ, подтвердил наставник национальной команды Дидье Дешам. Функции вице-капитана доверены на нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Напомним, что ранее капитанская повязка принадлежала голкиперу Уго Льорису. Вратарь объявил о завершении карьеры в сборной Франции после ЧМ-2022 в Катаре.

Отметим, что трехцветные готовятся к матчам отбора Евро-2024 против Нидерландов и Ирландии.

источник: «Советский спорт»
Дешам подтвердил назначение Мбаппе новым капитаном сборной Франции
Ранее повязка была на футболке вратаря.
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