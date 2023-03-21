Дешам подтвердил назначение Мбаппе новым капитаном сборной Франции

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе назначен новым капитаном сборной Франции.

Эту информацию, ранее опубликованную в СМИ, подтвердил наставник национальной команды Дидье Дешам. Функции вице-капитана доверены на нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна.

Напомним, что ранее капитанская повязка принадлежала голкиперу Уго Льорису. Вратарь объявил о завершении карьеры в сборной Франции после ЧМ-2022 в Катаре.

Отметим, что трехцветные готовятся к матчам отбора Евро-2024 против Нидерландов и Ирландии.