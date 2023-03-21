«Наполи» готов продать Осимхена за 150 млн евро

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен может покинуть команду в летнее межсезонье. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, на игрока претендуют «ПСЖ», «МЮ» и «Челси». Боссы итальянского клуба готовы расстаться с футболистом, если за его трансфер заплатят 150 млн евро.

Осимхену 24 года. В нынешнем сезоне Серии А он провел 23 матча и забил 21 гол. Нигериец – лучший бомбардир лиги. Портал Transfermarkt назвал его самым дорогим игроком чемпионата Италии. Он оценивается в 100 млн евро.