Димитар Бербатов: Кварацхелия потрясающий футболист

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Видел, что его сравнивают с Марадоной. Хвича потрясающий игрок. То, как он играет, передвигается и ведет мяч, приковывает взгляд», – сказал Бербатов зарубежным СМИ.

Ранее сообщалось, что грузинский вингер интересен «МЮ», «Ливерпулю» «Челси» и «ПСЖ». По данным прессы, французский гранд готов выложить за его трансфер 180 млн евро.

Напомним, Кварацхелии 22 года. В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 30 матчей, забил 14 голов и отдал 16 голевых передач. Болельщики итальянского клуба уже прозвали его Кварадоной, а сын легендарного футболиста выразил мнение, что грузин должен выступать за «Наполи» под 10-м номером.