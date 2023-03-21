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Скалони – о расширении формата ЧМ: При всех изменениях, футбол остается прежним 

44-летний специалист заявил, что сборная Аргентины готовится к сложной квалификации мирового первенства. 
Скалони – о расширении формата ЧМ: При всех изменениях, футбол остается прежним 
21 марта 2023 23:53
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением о изменении регламента чемпионата мира.

Отмечается, что в мундиале 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике, примут участие 48 национальных команд. Они будут разбиты на 12 групп по четыре команды.

«Это значит, что на турнире появится больше южноамериканских команд. Сборным предстоит провести на одну игру больше. Однако, даже при всех изменениях, футбол остается таким же. Впереди нас ждет трудная квалификация, но мы готовы к соперничеству», – приводит слова Скалони аргентинская пресса.

Напомним, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины под руководством Скалони обыграла в финале национальную команду Франции и стала обладателем титула мирового первенства.

Скалони – о расширении формата ЧМ: При всех изменениях, футбол остается прежним 
Скалони – о расширении формата ЧМ: При всех изменениях, футбол остается прежним 
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