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Тикнизян признался, что сделал выбор в пользу сборной Армении из-за отстранения России

Национальная команда находится под санкциями УЕФА и ФИФА.
22 марта 2023 12:38
автор: Артур Гичунцев

В 2022 году ФИФА и УЕФА наложили санкции на сборную России. Национальная команда лишилась возможности выступать на международных турнирах. Бан действует до конца сезона-2022/23. Будут ли его продлевать, пока неизвестно.

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян не стал скрывать, что именно этот фактор подтолкнул его к переходу в сборную Армении. До этого 23-летний футболист выступал за молодежные команды из России.

«Я всегда стараюсь говорить правду, здесь я тоже хочу быть честен. Насколько это влияет на других ребят, мне сложно ответить. Но я не мог не воспользоваться шансом и не сыграть против топовых сборных на международном уровне», – заявил игрок в интервью Metaratings.ru.

Тикнизян – воспитанник ЦСКА. За «Локомотив» он выступает с августа 2021 года. В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 20 матчей и отдал 3 голевых паса.

источник: Metaratings.ru
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