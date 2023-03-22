«Атлетико» интересуется нападающим «Ромы» Дибалой 

Руководство «Атлетико» рассчитывает приобрести форварда «Ромы» Пауло Дибалу. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт чемпиона мира 2022 года с «волками» рассчитан до лета 2025 года.

Как утверждает источник, в 29-летнем футболисте лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Сообщается, что мадридский клуб готов активировать опцию выкупа нападающего, заплатив за его трансфер 12 миллионов евро.

Напомним, что Дибала присоединился к «Роме» на правах свободного агента в июле 2020 года. В текущем сезоне за команду Жозе Моуринью он провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.