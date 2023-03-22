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«Атлетико» интересуется нападающим «Ромы» Дибалой 

В контракте аргентинца прописана сумма отступных для иностранных команд в размере 12 миллионов евро.
22 марта 2023 18:09
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Атлетико» рассчитывает приобрести форварда «Ромы» Пауло Дибалу. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт чемпиона мира 2022 года с «волками» рассчитан до лета 2025 года.

Как утверждает источник, в 29-летнем футболисте лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Сообщается, что мадридский клуб готов активировать опцию выкупа нападающего, заплатив за его трансфер 12 миллионов евро.

Напомним, что Дибала присоединился к «Роме» на правах свободного агента в июле 2020 года. В текущем сезоне за команду Жозе Моуринью он провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

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