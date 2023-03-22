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Криштиану Роналду: У меня был плохой период в карьере, но для сожалений времени нет

Португалец не стал кривить душой.
22 марта 2023 22:38
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, покинувший «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью Пирсу Моргану, не стал скрывать, что тяжело пережил уход из английского клуба.

«Иногда вам необходимо пройти через определенные вещи, чтобы увидеть, кто на вашей стороне. Вы можете понять это в трудную минуту. У меня нет проблем с тем, чтобы сказать, что у меня был плохой период в карьере, но для сожалений времени нет.

Жизнь продолжается. Хорошо это или плохо, но это было частью моего роста. Когда мы находимся на вершине, то часто не видим, что там внизу. Теперь я стал более подготовленным, это был важный урок для меня, потому что я никогда не проходил через подобное как в последние несколько месяцев. Теперь я стал лучше», – приводят слова Роналду зарубежные СМИ.

Напомним, во время беседы с Морганом звездный нападающий подверг критике руководство клуба, а также главного тренера команды Эрика тен Хага. Кроме того, форвард подчеркнул, что «МЮ» застрял в развитии во многих аспектах футбольной жизни. Через несколько дней «красные дьяволы» расторгли контракт с португальцем, а в январе 2023-го он стал игроком «Аль-Насра».

источник: «Советский спорт»
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