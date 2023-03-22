Мартинес заявил, что опыт Роналду помогает сборной Португалии стать лучше 

Главный тренер сборной Португалии Роберт Мартинес считает, что опыт Криштиану Роналду идет на пользу всей команде.

Отмечается, что 38-летний нападающий был вызван в национальную команду на отборочные матчи Евро-2024, несмотря на свой отъезд в Саудовскую Аравию.

«Уверен, что Криштиану Роналду делает нашу команду лучше и сильнее. Нам предстоит сыграть два матча за короткий отрезок времени, поэтому сборной необходимо становиться сильнее, а игроки должны прибавлять с каждым днем. Криштиану для нас очень важен, его опыт бесценен. Я приятно удивлен его отношением к делу за эти три дня. Что касается его высокого уровня? Он очевиден», – приводит слова Мартинеса португальская пресса.

Добавим, что 23 марта сборная Португалии примет команду Лихтенштейна, а 26 марта отправится в гости в Люксембург.