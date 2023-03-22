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Мартинес заявил, что опыт Роналду помогает сборной Португалии стать лучше 

По мнению наставника национальной команды, авторитет форварда способствует прогрессу всех футболистов в сборной.
22 марта 2023 23:40
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Португалии Роберт Мартинес считает, что опыт Криштиану Роналду идет на пользу всей команде.

Отмечается, что 38-летний нападающий был вызван в национальную команду на отборочные матчи Евро-2024, несмотря на свой отъезд в Саудовскую Аравию.

«Уверен, что Криштиану Роналду делает нашу команду лучше и сильнее. Нам предстоит сыграть два матча за короткий отрезок времени, поэтому сборной необходимо становиться сильнее, а игроки должны прибавлять с каждым днем. Криштиану для нас очень важен, его опыт бесценен. Я приятно удивлен его отношением к делу за эти три дня. Что касается его высокого уровня? Он очевиден», – приводит слова Мартинеса португальская пресса.

Добавим, что 23 марта сборная Португалии примет команду Лихтенштейна, а 26 марта отправится в гости в Люксембург.

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