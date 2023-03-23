Адвокат Добровинский: Гогниев должен продавать пример, а он унижает футболистов

«В этой истории несколько составных частей. Во-первых, у футболистов есть контракт, и кто бы что им ни говорил, они должны действовать, исходя из того договора, который они подписали. Во-вторых, как человек, которого оскорбили прилюдно, футболист имеет право подать в суд по делу о защите чести и достоинства. И если у него есть запись, то большой шанс выиграть этот суд. В-третьих, в РФС есть Комитет по этике, который может и должен заняться этой историей, потому что не к лицу тренеру произносить такие слова.

Тренер – это человек, который должен учить и подавать пример. В дальнейшем можно представить, как сложатся отношения между Гогниевым и футболистами «Химок», но я не вижу ничего хорошего – даже если он извинится, футболисты будут выглядеть странно. История очень некрасивая, с продолжением», – прокомментировал адвокат Александр Добровинский.