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Нагельсман может возглавить «Тоттенхэм»

Лондонцы ищут замену Антонио Конте.
24 марта 2023 10:12
автор: Артур Гичунцев

«Тоттенхэм» следит за ситуацией вокруг главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана. Об этом информируют британские СМИ.

По данным источника, лондонский клуб готов назначить специалиста по ходу сезона.

Ранее сообщалось, что 35-летний немец будет уволен из «Баварии», а его место займет экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.

Что касается «Тоттенхэма», то нынешний тренер «шпор» Антонио Конте не устраивает руководство. Итальянец публично раскритиковал игроков, а также заявил, что клуб перестал развиваться, так как им управляют одни и те же люди на протяжении 20 лет.

источник: «Советский спорт»
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