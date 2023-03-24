Руни отреагировал на достижение Кейна, который побил его рекорд по голам за сборную Англии

Накануне, 23 марта, сборная Англии обыграла Италию (2:1) в матче квалификации Евро-2024.

В составе «трех львов» отличился нападающий Гарри Кейн, забивший с пенальти. Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной. На его счету 54 гола.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, который долгое время носил этот статус, прокомментировал достижение Кейна следующим образом: «Поздравляю Гарри. Я знал, что у него на это уйдет не очень много времени, но не думал, что он справится так быстро. Отличный парень, невероятный голеадор и легенда Англии!»