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«ПСЖ» хочет приобрести форварда «Милана» Леау на замену Месси

Аргентинец может покинуть клуб на правах свободного агента.
24 марта 2023 18:42
автор: Сергей Иванов

Руководство «ПСЖ» планирует подписать флангового нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает итальянская пресса.

По информации источника, в стане парижан считают, что португалец сможет заменить в составе форварда Лионеля Месси, который близок к уходу из клуба ближайшим летом на правах свободного агента.

Отмечается, что «ПСЖ» может активировать пункт о выкупе игрока «россонери» за 150 миллионов евро.

Напомним, Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за красно-черных он провел 150 матчей, забил 36 голов и отдал 31 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

источник: «Советский спорт»
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