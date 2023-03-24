«ПСЖ» хочет приобрести форварда «Милана» Леау на замену Месси

Руководство «ПСЖ» планирует подписать флангового нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает итальянская пресса.

По информации источника, в стане парижан считают, что португалец сможет заменить в составе форварда Лионеля Месси, который близок к уходу из клуба ближайшим летом на правах свободного агента.

Отмечается, что «ПСЖ» может активировать пункт о выкупе игрока «россонери» за 150 миллионов евро.

Напомним, Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за красно-черных он провел 150 матчей, забил 36 голов и отдал 31 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.