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Де Йонг получил травму и рискует пропустить ответный матч с «Реалом» в Кубке Испании

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24 марта 2023 22:38
автор: Артур Гичунцев

«Барселона» подтвердила травму полузащитника Френки де Йонга.

Как сообщает клубная пресс-служба, футболист повредил подколенное сухожилие, из-за чего пропустит матчи за сборную Нидерландов на старте отборочной кампании Евро-2024.

Сроки восстановления де Йонга не уточняются, однако, в прессе пишут, что он может пропустить ответный матч с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании, который пройдет 5 апреля.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел во всех турнирах 34 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.

источник: «Советский спорт»
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