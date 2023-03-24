Де Йонг получил травму и рискует пропустить ответный матч с «Реалом» в Кубке Испании

«Барселона» подтвердила травму полузащитника Френки де Йонга.

Как сообщает клубная пресс-служба, футболист повредил подколенное сухожилие, из-за чего пропустит матчи за сборную Нидерландов на старте отборочной кампании Евро-2024.

Сроки восстановления де Йонга не уточняются, однако, в прессе пишут, что он может пропустить ответный матч с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании, который пройдет 5 апреля.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел во всех турнирах 34 матча, забил 2 гола и отдал 1 ассист.