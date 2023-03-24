Президент «ПСЖ»: Работаем над тем, что сохранить Месси, Рамоса и Мбаппе

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал слухи о возможном уходе Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Серхио Рамоса.

«Мы работаем над тем, чтобы сохранить их всех.

Мы собираемся проанализировать, что мы делаем, чтобы построить планы на будущее. Мы не будем допускать ошибок», – заявил функционер, чьи слова приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Месси не устраивает новый контракт «ПСЖ», а Рамос может уйти, так как не согласен на понижение зарплаты.

Что касается Мбаппе, то француз разочарован выступлением команды в Лиге чемпионов и хочет уйти в «Реал».