Андрей Червиченко: Жалко Карпина, потому что он относится ко всему серьезно

Накануне, 23 марта, сборная России сыграла вничью с командой Ирана (1:1) в товарищеском матче. Ряд экспертов раскритиковали игру национальной сборной. Высказался и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

«На уровне сборной все печальненько. Жалко Валерия Карпина, потому что он относится ко всему серьезно, в отличие от игроков. Он-то понимает, почему так происходит, но сделать вряд ли что-то может», – цитирует Червиченко Metaratings.ru.

Напомним, с 2022 года сборная России не выступает на международных турнирах. Бан, наложенный руководством ФИФА и УЕФА, будет действовать до конца сезона-2022/23.