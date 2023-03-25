Лукаку обошел Мюллера и Кина в списке лучших бомбардиров европейских сборных

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил хет-трик в матче квалификации Евро-2024 с командой Швеции (3:0).

Таким образом, нападающий довел количество своих мячей за национальную команду до 71.

В списке лучших бомбардиров европейских сборных Лукаку опередил Герда Мюллера (68) и Робби Кина (68), сравнявшись с Мирославом Клозе.

К слову, лучшим по этому показателю является капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. В его активе 120 голов. Далее идут Шандор Кошич (75) и Роберт Левандовски (78).