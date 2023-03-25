Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман открыт к переговорам с руководством «Тоттенхэма». Об этом пишут немецкие СМИ.

По данным источника, боссы «шпор» также заинтересованы в его услугах, так как хотят расстаться с итальянцем Антонио Конте.

Напомним, 24 марта Нагельсман был уволен из «Баварии». В клубе подчеркнули, что команда перестала играть при нем в зрелищный футбол.

К слову, в нынешнем сезоне «Бавария» провела под руководством немца 37 матчей, одержала 27 побед и потерпела 3 поражения. Еще в 7 матчах мюнхенцы сыграли вничью.