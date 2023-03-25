Альваро Мората может перейти в «Милан»

Форвард «Атлетико» Альваро Мората интересен «Милану». Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, клуб хочет приобрести нападающего, так как уверен, что он идеально впишется в игровую схему.

Кроме того, «россонери» учитывают тот факт, что испанец хорошо знаком с Серией А, поскольку выступал за «Ювентус».

Отмечается, «Милан» надеется подписать 30-летнего футболиста за 20 млн евро. В клубе полагают, что «Атлетико» пойдет на уступки, так контракт игрока истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Альваро Мората провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 2 ассиста.