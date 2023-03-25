Гарри Магуайр: Верю, что у сборной Англии есть игроки, способные выиграть Евро-2024

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о целях команды на Евро-2024.

«Если мы не выиграем турнир, это будет провал. Мы должны занять в отборочном этапе первое место.

Я уже побывал на трех крупных турнирах и был близок к победе. Я верю, что у нас есть игроки, способные выиграть турнир», – сказал футболист зарубежным СМИ.

На последнем чемпионате Европы сборная Англии дошла до финала, где уступила команде Италии (0:1). На чемпионате мира в Катаре, который прошел в конце 2022 года, родоначальники футбола дошли до четвертьфинала, где уступили Франции (1:2).