«Это нормально»: Бояринцев поддержал идею Садыгова расширить РПЛ до 18 команд

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев поддержал предложение главного инвестора подмосковных «Химок» Туфана Садыгова расширить РПЛ до 18 команд.

«В принципе, для такой страны и 18, и даже 20 команд в чемпионате - вполне нормально. После проведения ЧМ у нас появились прекрасные стадионы, которые могли бы показать себя в РПЛ. Это нормально, но главное - команды должны быть готовы по инфраструктуре», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров «Химки» с 13 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, находясь в зоне прямого вылета.

Ниже располагается лишь московское «Торпедо», у которого на три очка меньше.