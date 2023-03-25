Сборная Армении дома уступила Турции в матче отбора к Евро-2024

Футболисты сборной Армении на своем поле проиграли Турции (1:2) в матче квалификации чемпионата Европы-2024.

Отметим, что в составе гостей голы забили Оркун Кекчю, отличившийся на 35-й минуте, и Керем Актюркоглу (64). У хозяев единственный гол был записан на турецкого футболиста Озана Кабака, отправившего мяч в свои ворота на 10-й минуте.

Добавим, что полузащитники Эдуард Сперцян и Наир Тикнизян, выступающие за «Краснодар» и «Локомотив» соответственно, отыграли весь матч и не отличились результативными действиями. Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян вышел на поле на 55-й минуте.

28 марта Турция у себя примет Хорватию, а Армения проведет свой следующий матч летом. 16 июня подопечные Олега Петракова отправятся в гости к Уэльсу.