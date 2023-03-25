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Карпин не подаст в отставку в случае поражения сборной России в матче с Ираком

Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
Карпин не подаст в отставку в случае поражения сборной России в матче с Ираком
25 марта 2023 22:01
автор: Максим Скороходов
автор фото: РФС

Главный тренер сборной России, а также «Ростова», Валерий Карпин ответил на вопрос, подаст ли он в отставку, если национальная команда проиграет Ираку в товарищеском матче.

«А что от этого изменится? Нас вернут на турниры? Нет. Я же не держусь за место в сборной. То же самое и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Не умру же от этого», - приводит слова Карпина «РБ-Спорт».

Добавим, что матч Россия - Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00.

Это будет первая домашняя игра сборной России начиная с ноября 2021 года.

источник: «РБ-Спорт»
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