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Гол Ткачева принес «Арсеналу» победу над «Уфой» в матче Первой лиги

Тульский клуб одержал первую победу после смены тренера.
26 марта 2023 18:06
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Арсенала» победили «Уфу» в матче 24-го тура Первой лиги.

Отметим, что встреча в Туле завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, которые одержали первую победу после смены своего главного тренера. В межсезонье тренер «Арсенала» Олег Кононов ушел в отставку и его сменил Александр Сторожук.

У победителей отличились Евгений Луценко (27-я минута) и Сергей Ткачев (87). У «Уфы» забил Илья Молтенинов (85).

«Арсенал» прервал пятиматчевую серию без побед и, набрав 36 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Первой лиги. У «Уфы» 21 очко и 16-е место.

В 25-м туре «Арсенал» 2 апреля сыграет в гостях с «Нефтехимиком», а «Уфа» примет «СКА-Хабаровск».

источник: «Советский спорт»
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