«Енисей» сыграл вничью с «СКА-Хабаровском» в матче Первой лиги

Футболисты «Енисея» и «СКА-Хабаровска» сыграли вничью в матче 24-го тура. Встреча в Санкт-Петербурге (хабаровская команда временно проводит матчи на стадионе «Кировец») завершилась без забитых мячей.

«Енисей» набрал 42 очка и вышел на чистое третье место в турнирной таблице, опережая «Аланию» на одно очко. Третье место дает право на стыковые игры за путевку в Российскую премьер-лигу. «СКА-Хабаровск» с 34 очками занимает седьмое место.

В матче 25-го тура 2 апреля «СКА-Хабаровск» отправится в гости в Уфу, а «Енисей» примет «Краснодар-2».