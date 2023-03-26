«Балтика» победила «КАМАЗ» в матче 24-го тура Первой лиги и продлила беспроигрышную серию до 23 игр

Футболисты «Балтики» победили «КАМАЗ» в матче 24-го тура Первой лиги. Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на 76-й минуте на счету Сергея Пряхина.

«Балтика» с 51 очком продолжает лидировать в Первой лиге. Калининградская команда не проигрывала уже 23 игры подряд. У «КАМАЗа» 33 очка, команда занимает 10-е место в турнирной таблице.

В матче 25-го тура 2 апреля «Балтика» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», а «КАМАЗ» примет «Аланию».