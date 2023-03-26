Сборная Португалии разгромила команду Люксембурга, Роналду отметился дублем

Футболисты сборной Португалии разгромили команду Люксембурга в матче группы J отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча на «Стад де Люксембург» завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Криштиану Роналду (9-я и 31-я минута). По голу на свой счет записали Жоау Феликс (15), Бернарду Силва (18), Оттавиу (77) и Рафаэл Леан (89). За четыре минуты до этого Леау не реализовал пенальти в ворота сборной Люксембурга.

Сборная Португалии набрала шесть очков и стала лидером в группе J. У команды Люксембурга – 1 очко.

В других матчах группы J сборная Словакии обыграла команду Боснии и Герцоговины со счетом 2:0, а сборная Лихтенштейна дома была разгромлена командой Норвегии - 0:7.

Чемпионат Европы. Квалификация. Группа J. 2-й тур

Люксембург – Португалия - 0:6 (0:4)

Голы: Роналду, 9, 31; Жоау Феликс, 15; Силва, 18; Оттавиу, 77; Леау, 89

Нереализованный пенальти: Леау, 85.