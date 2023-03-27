Президент «Тоттенхэма» обратился к болельщикам после увольнения Конте

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви дал комментарий после увольнения Антонио Конте с должности главного тренера команды.

В частности, он призвал болельщиков поддержать футболистов на финише сезона. По словам функционера, «шпорам» предстоит серьезная борьба за место в Лиге чемпионов.

«Нам всем нужно сплотиться. Каждый должен сделать все возможное, чтобы обеспечить как можно более высокий результат для нашего клуба и замечательных, преданных болельщиков», – добавил Леви, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

Напомним, Конте был уволен после скандальной пресс-конференции, в ходе которой раскритиковал футболистов, а также руководство. Итальянец считает, что игроки не хотят бороться за титулы, а боссы клуба не стремятся к переменам.

К слову, в нынешнем сезоне АПЛ «шпоры» идут на 4-й позиции, набрав 49 очков.