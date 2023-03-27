Сборная Швеции забила пять безответных мячей Азербайджану в матче отбора Евро-2024

В матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Швеции дома нанесла крупное поражение команде Азербайджана.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Эмиль Форсберг, Йеспер Карлссон, Виктор Дьекереш и Энтони Эланга.
Еще один мяч гости забили в свои ворота сами: автогол на счету Махлула Мустафазаде.
Шведы набрали три очка и поднялись на третье место в группе F.
Азербайджанцы с нулем очков замыкают турнирную таблицу квинтета.
Евро-2024. Отборочный турнир
Группа F. 2-й тур
Швеция - Азербайджан - 5:0 (1:0)
Голs: Форсберг, 38; Мустафазаде, 66 (автогол); Дьекереш, 79; Карлссон, 88; Эланга, 89.
источник: «Советский спорт»