Сборная Швеции забила пять безответных мячей Азербайджану в матче отбора Евро-2024

В матче второго тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Швеции дома нанесла крупное поражение команде Азербайджана.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Эмиль Форсберг, Йеспер Карлссон, Виктор Дьекереш и Энтони Эланга.

Еще один мяч гости забили в свои ворота сами: автогол на счету Махлула Мустафазаде.

Шведы набрали три очка и поднялись на третье место в группе F.

Азербайджанцы с нулем очков замыкают турнирную таблицу квинтета.

Евро-2024. Отборочный турнир

Группа F. 2-й тур

Швеция - Азербайджан - 5:0 (1:0)

Голs: Форсберг, 38; Мустафазаде, 66 (автогол); Дьекереш, 79; Карлссон, 88; Эланга, 89.