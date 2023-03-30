Алексей Березуцкий впервые рассказал об уходе из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий вспомнил об уходе из столичного клуба.

По словам специалиста, он решил покинуть команду еще до того, как об этом объявили официально. На решение Березуцкого повлияли два фактора: события 24 февраля, а также невозможность совмещать футбол с другими делами.

«Еще один фактор – непонятного движения, куда мы идем. Туманность перспектив. Я не в футбольном плане. А в общем плане футбола в России. Куда мы идем, за что мы боремся. Уже к лету было понятно, что бан надолго и это никак не связано с УЕФА, с нами просто не хотят играть другие команды. Факторов достаточно много. В том числе, и то, что ты не можешь переключиться. Моя жизнь не была зациклена только на футболе до этого», – заявил Березуцкий в эфире Yotube-шоу «Коммент.Тренер».

Напомним, Березуцкий занимал должность главного тренера ЦСКА с июля 2021 года по июнь 2022-го. Под его руководством команда одержала 18 побед и потерпела 11 поражений. Еще 5 матчей завершились вничью.