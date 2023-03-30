Ришарлисон – после увольнения Конте: Жаль, что я не оправдал его ожидания

Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон прокомментировал информацию о том, что он потребовал от руководства уволить Антонио Конте с должности главного тренера.

По словам бразильца, он никогда не конфликтовал с итальянским наставником, и решал все вопросы профессионально.

«Я не был лидером мятежа против него, даже наоборот. Мне жаль, что я не оправдал его ожидания. Я не помог ему остаться. Когда он ушел, я отправил ему сообщение, поблагодарил его за все и пожелал ему всего наилучшего, он этого достоин!

Журналист, опубликовавший эту абсурдную ложь, даже не попытался поговорить с моим ассистентом или со мной. Он не профессионал! Позор вам», – написал Ришарлисон в соцсети.

Напомним, Конте был уволен из «Тоттенхэма» после скандальной пресс-конференции, в ходе которой он заявил, что игроки не хотя бороться за трофеи, а клуб не двигается вперед, так как им уже 20 лет управляют одни и те же люди.