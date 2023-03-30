«Реал» может отказаться от трансфера Беллингема

«Реал» продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, мадридский клуб обозначил англичанина как главную цель на летнее межсезонье, однако, «сливочные» не будут приглашать игрока, если за его трансфер запросят 120 млн евро. Боссы испанского гранда считают, что за эти деньги можно подписать топ-форварда.

Кроме того, «Реал» сообщил футболисту, что не собирается перебивать предложения «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» по уровню зарплаты. Игрока попросили четко определиться с новым клубом, и только потом обсуждать условия договора.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем отыграл за «шмелей» 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.