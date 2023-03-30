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«Реал» может отказаться от трансфера Беллингема

На то есть две причины.
«Реал» может отказаться от трансфера Беллингема
30 марта 2023 23:53
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Sven Simon

«Реал» продолжает вести переговоры о трансфере полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, мадридский клуб обозначил англичанина как главную цель на летнее межсезонье, однако, «сливочные» не будут приглашать игрока, если за его трансфер запросят 120 млн евро. Боссы испанского гранда считают, что за эти деньги можно подписать топ-форварда.

Кроме того, «Реал» сообщил футболисту, что не собирается перебивать предложения «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» по уровню зарплаты. Игрока попросили четко определиться с новым клубом, и только потом обсуждать условия договора.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем отыграл за «шмелей» 34 матча, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
«Реал» может отказаться от трансфера Беллингема
«Реал» может отказаться от трансфера Беллингема
На то есть две причины.
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