Руни считает, что болельщики «МЮ» не изменят своего отношения к Роналду

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду, раскритиковавший клуб, останется в глазах болельщиков легендой «красных дьяволов».

По его словам, португалец внес огромный вклад в успехи команды, а именно – помог ей выиграть титулы АПЛ, а также Лигу чемпионов.

«Болельщики и, конечно же, игроки, особенно его бывшие товарищи по команде, которые выступали с ним в мое время, никогда не забудут то, что Роналду сделал для «Манчестер Юнайтед». В моих глазах он всегда будет легендой клуба. Конечно, жаль, что на этот раз все закончилось. Но я не думаю, что это умаляет его наследие в клубе», – сказал англичанин зарубежным СМИ.

Напомним, Роналду ушел из «МЮ» осенью 2022 года. С игроком разорвали контракт из-за интервью, в ходе которого он заявил, что клуб перестал развиваться.